Вчера в страшном ДТП погиб украинский футболист

despravda | 15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-07-07 13:26

Вчера в страшном ДТП погиб украинский футболист
Утром,6 июля, в селе Ямница под Ивано-Франковском погиб футболист Роман Стоцкий.

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Роман Стоцкий выступал за профессиональную команду “Прикарпатье” с 2008 по 2012 годы. Далее играл за “Газовик” (Богородчаны) и “Оскар” (Подгорье).

Начальник следственного управления ГУ Нацполіції в области Виталий Иванюк в комментарии рассказал, что, по предварительной информации, машину футболиста занесло на мокрой дороге, поэтому она выехала на “встречку”.

Во встречной машине за рулем ехал депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар.

 

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