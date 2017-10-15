Вчера в страшном ДТП погиб украинский футболист
15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-07-07 13:26
Вчера в страшном ДТП погиб украинский футболист
Утром,6 июля, в селе Ямница под Ивано-Франковском погиб футболист Роман Стоцкий.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Роман Стоцкий выступал за профессиональную команду “Прикарпатье” с 2008 по 2012 годы. Далее играл за “Газовик” (Богородчаны) и “Оскар” (Подгорье).
Начальник следственного управления ГУ Нацполіції в области Виталий Иванюк в комментарии рассказал, что, по предварительной информации, машину футболиста занесло на мокрой дороге, поэтому она выехала на “встречку”.
Во встречной машине за рулем ехал депутат Ивано-Франковского областного совета, директор Бурштынской ТЭС Андрей Шувар.