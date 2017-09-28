Вчера в США произошла крупнейшая хакерская атака за всю историю США
2016-10-22 18:38
Вчера в США произошла крупнейшая хакерская атака за всю историю США
Через хакерскую атаку в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times.
Через хакерскую атаку в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times.
Речь идет о скоординированной атаке на серверы доменных имен. Чтобы понять масштабы хакерской атаки, журналисты сравнили сбой в системе DNS с ситуацией, если вдруг с автодорог всей страны пропадут автопоказники.
CNBC представители Dyn заявили, что всего было три волны. По их словам, нападение было хорошо спланировано и выполнено, для него использовались десятки миллионов ip-адресов.
Ни одно из киберпреступных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку, с Dyn также никто не связывался.