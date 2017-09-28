Вчера в США произошла крупнейшая хакерская атака за всю историю США

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2016-10-22 18:38

Вчера в США произошла крупнейшая хакерская атака за всю историю США
Через хакерскую атаку в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times.

Через хакерскую атаку в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times.

Речь идет о скоординированной атаке на серверы доменных имен. Чтобы понять масштабы хакерской атаки, журналисты сравнили сбой в системе DNS с ситуацией, если вдруг с автодорог всей страны пропадут автопоказники.

CNBC представители Dyn заявили, что всего было три волны. По их словам, нападение было хорошо спланировано и выполнено, для него использовались десятки миллионов ip-адресов.

Ни одно из киберпреступных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку, с Dyn также никто не связывался.

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