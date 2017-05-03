Вблизи военных частей опасно собирать грибы и ягоды
Командование «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины предупреждает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Министерства обороны Украины – влечет ответственность согласно законодательству Украины. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север» Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно Военных уставов вправе применять оружие во время несения службы. Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск. Любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения всеми имеющимися огневыми средствами, причастные к таким инцидентам лица – задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Командование «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым