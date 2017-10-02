Вблизи Трускавца на Львовщине образовалось гигантское пропасть (видео)
02.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-02 07:47
Вблизи Трускавца на Львовщине образовалось гигантское пропасть (видео)
Вблизи Трускавца на Львовщине произошло пропасть,
Вблизи Трускавца на Львовщине произошло пропасть, передает Rus.Media. Об этом пишеЗМІ со ссылкой на местные медиа.
“Пока мы ждем пресс-конференции, которая, со слов главы района Шутка, должно состояться завтра, 2 октября, территория возле пропасти превратилась в настоящую туристическую мекку”, – пишут местные сми.
Как говорится в сообщении, местные жители считают ситуацию катастрофической.
“В регионе на землях Дрогобычского района в пределах шахт Стебницкого Полімінералу образовалось глубокое и широкое ущелье, две ночи жители Трускавца чувствовали толчки”, – пишет издание “Медиа Дрогобиччина”.