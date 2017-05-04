Вблизи Черниговщины построят ядерное хранилище
ГП НАЭК «Энергоатом» объявило тендер на строительство в Чернобыльской зоне отчуждения централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Соответствующее объявление размещено в системе ProZzoro. Объект предполагается построить между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Ожидаемая стоимость проекта составляет 939 084 000 грн (с НДС). Тендерные предложения принимаются до 6 июня 2017. Работы должны быть выполнены в течение 24 месяцев с момента заключения контракта – то есть по 20 июля 2019. Тем временем продолжается строительство новой железнодорожной линии недалеко от Чернобыльской атомной электростанции, в будущем позволит доставлять в хранилище отработанное ядерное топливо с нынешних украинских атомных электростанций.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым