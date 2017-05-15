Вашингтон: Дамаск скрывает массовые казни сжиганием трупов
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 15 мая, обвинил сирийское правительство в том, что тот казнит тысячи заключенных и сжигает их тела в крематории вблизи столицы Дамаска. В Государственном департаменте считают, что в военной тюрьме Саедная ежедневно лишают жизни около 50 заключенных, а их тела затем уничтожают.
“Убеждены, что строительство крематория – попытка скрыть масштабы массовых убийств в тюрьме Саедная”, – цитирует агентство новостей AP высокопоставленного чиновника Госдепартамента Стюарта Джонса, который отвечает за Ближний Восток. По его словам, в тюрьме в камерах, предусмотренных для пяти заключенных, держат до 70 человек. Госдеп также обнародовал спутниковые снимки за последние четыре года, которые могут указывать на строительство крематория на территории тюрьмы, но не доводят этот факт полностью.
Джонс добавил, что режим президента Башара Асада “достиг нового дна порочности” при попустительстве России и Ирана. Он призвал Москву и Тегеран повлиять на Дамаск для начала политического урегулирования конфликта.