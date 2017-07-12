Ваши ошибки сломают жизнь ребенку
Чтобы воспитать ребенка правильно, никогда не допускайте таких ошибок, сообщает сайт Наша мама.
Крик
Первой детской реакцией в данной ситуации всегда является страх. За ним следует раздражительность, замкнутость и агрессия по отношению к тем, кто слабее него. Кроме этого, крик формирует у ребенка неправильную форму поведения в обществе, при которой малыш считает, что тот, кто кричит, всегда прав.
Длительные наказания
Отлучение от родительского внимания и любви на всю жизнь отпечатается в его психике, а значит во взрослом возрасте это приведет к повышенной тревожности, нервозности и возникновение страхов. С такими проблемами вашему чаду будет сложнее стать гармоничной и самодостаточной личностью.
Публичные наказания
Неодобрительные взгляды случайных прохожих только ухудшают положение – малыш считает, что весь мир настроен против него и не хочет следовать его правилам. Кроме этого, выяснение отношений с ребенком на улице разрушает связь между чадом и родителями, заставляя сына или дочь искать утешение у друзей и знакомых.
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Образы
Это одна из самых жестоких форм обращения с детьми, которую эксперты относят к методам психологического насилия. Такие воспитательные мероприятия способствуют формированию глубоких обид, потери доверия к взрослым и серьезным психологическим проблемам в общении с людьми. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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