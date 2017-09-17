Варварская реконструкция: в парке «стометровка» спилили около 20 деревьев (Фото)
На редакционную почту в рубрику «Народный журналист» поступило письмо от жителя чернигова. Фамилию попросил не называть.
Вашему вниманию содержание письма без исправлений.
«Уважаемая редакция. Вот так летом 2016 года выглядела первая часть черниговской «стометровки», которая начинается от подземного перехода возле гостиницы «Украина». Если внимательно посчитать количество деревьев, которые расположены ближе к пешеходной дорожки, то их можно насчитать 20. Кстати, все деревья, исходя из их внешнего вида, зеленые и неповрежденные.
На второй фотографии, сделанной уже после реконструкции, мы можем видеть, что никакого дерева там не осталось.
Их убрали не потому, что они были аварийные, а потому, чтобы они не заслоняли фонари. Конечно, работники КП «Зеленстрой» обещают высадить новые деревья, но пока они вырастут пройдет еще очень много времени.
Реконструкции и ремонты в городе — это, конечно, очень замечательно. Но такие ремонты забирают у города живые деревья не десятками, а сотнями. 20 деревьев только на одной части стометровки. Еще примерно 20 на другой. Не мало деревьев была вырублена во время реконструкции «Золотого пляжа». Во время строительства дороги на тот же пляж также снесли очень много зеленых насаждений. Недавно появилась новость о строительстве парковки возле Городского дворца культуры, которая заберет еще несколько десятков деревьев.
К этому еще надо добавить поврежденные каштаны в городе с ржавой листвой, которые массово гибнут из-за того, что местная власть не хочет выделять средства на их оздоровление. Плюс повреждены стихией деревья — повалены и выкорчеванные ветром и непогодой, которых в городе также хватает.
В целом, Чернигов теряет несколько сотен взрослых деревьев каждый год. Если такие темпы уничтожения зеленых насаждений продолжатся и дальше, то уже совсем скоро Чернигов потеряет свой статус зеленого города с чистым воздухом. И местным властям надо как следует задуматься над этим вопросом».
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