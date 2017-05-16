Вандалы не спят: в Чернигове украли канализационные люки
16.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове снова активизировались вандалы. Уже зафиксировано несколько случаев краж канализационных люков. Об этом стало известно из собственных источников. Об одном из них Черниговский отдел полиции сообщил завхоз черниговского лицея быта. Мужчина рассказал, что во время утреннего обхода обнаружил на территории учебного заведения, по адресу ул. Ушинского, 10, кражу 3-х крышек канализационных люков. На линию «102» также обратился начальник службы канализационных сетей КП «Черниговводоканал» и сообщил, что возле дома № 6 по ул. Ушинского и возле дома № 6 по ул. Мазепы совершена кража крышек канализационных люков, всего 10 штук.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым