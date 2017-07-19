Вагоны-призраки: на железнодорожном вокзале потерялись пассажирские места
Сегодня в 6.00 утра на центральном железнодорожном вокзале Чернигова ежедневный региональный электропоезд сообщением Неданчичи – Киев подали на посадку без 2-х вагонов.
Об этом на своей странице в Facebook написала Maryna Yachna.
«То есть у людей куплены билеты и приобретенные заранее (говорю о себе), но мест для посадки нет. Есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 вагоны. 9 и 8 просто куда-то делись. То есть значительное количество людей осталась без места. В кассе вокзала такую проблему объяснили «технической ошибкой». Дежурная по вокзалу нашла «гениальный» выход: «хотите ехать стоя – пожалуйста, не хотите – сдавайте билеты», – рассказала девушка.
Журналистам ЧЕline инцидент прокомментировали в пресс-центре «Укрзализныци».
По их словам, два вагона отцепили через технические проблемы, а пассажирам предложили пройти в других вагонов.
«К сожалению, пригородный подвижной состав изношен более чем на 90%, что негативно сказывается на сервисе. Согласно законодательству Украины, пассажирский подвижной состав должен обновляться за счет средств госбюджета и облгосадминистраций, но не практике ни одного пассажирского поезда не было приобретено. А в пригородном сообщении ситуацию обостряет также систематическая недокомпесація «Укрзализныце» за перевозку льготников», – отметили в пресс-центре.
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