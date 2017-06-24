В зоне АТО ранены восемь черниговских полицейских
Чрезвычайная поле произошла в г. Мариуполь Донецкой области вчера, 23 июня, около 17:30. Работники роты патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов» дислоцировались в здании бывшего санатория «Металлург», когда произошел взрыв, в результате которого было ранено восемь человек.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Как выяснилось, старший сержант полиции перед одним из корпусов санатория пытался осуществить чистку АГС , чтобы потом провести занятия с личным составом.
По неизвестным причинам АГС самовольно произвел 14 выстрелов в сторону здания. Один из выстрелов попал в помещение , в котором находились полицейские из Чернигова.
Вследствие этого восемь человек личного состава получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в 61 мобильного госпиталя Вооруженных сил Украины.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
-
Алексей Тимофеев