В зоне АТО ранены восемь черниговских полицейских

magictr | 24.06.2017 | Новости | 1 комментарий

Чрезвычайная поле произошла в г. Мариуполь Донецкой области вчера, 23 июня, около 17:30. Работники роты патрульной службы полиции особого назначения «Чернигов» дислоцировались в здании бывшего санатория «Металлург», когда произошел взрыв, в результате которого было ранено восемь человек.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Как выяснилось, старший сержант полиции перед одним из корпусов санатория пытался осуществить чистку АГС , чтобы потом провести занятия с личным составом.

По неизвестным причинам АГС самовольно произвел 14 выстрелов в сторону здания. Один из выстрелов попал в помещение , в котором находились полицейские из Чернигова.

Вследствие этого восемь человек личного состава получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в 61 мобильного госпиталя Вооруженных сил Украины.

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magictr

  • Алексей Тимофеев

    А как они думали? За такие зарплаты, по сравнению с роботягами, нужно и повоевать. А то привыкли водяру жрать да по городу в комуфляже бродить, за такие деньги…