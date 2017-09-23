В ЖКХ ответили черниговцам, которые просили канализацию в частном секторе
Недавно черниговцы обратились к городским властям с петицией, в которой предложили за счет городского бюджета реализовать в Чернигове масштабный инфраструктурный проект «Централизованная канализация в частном секторе города Чернигова на 2018-2025 годы».
Петиция набрала 270 голосов. Вчера, 22 сентября, на нее дал ответ начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета Ярослав Куц.
«По информации, предоставленной коммунальным предприятием «Черниговводоканал» Черниговского городского совета, по состоянию на 01.01.2017 года 16,6 тыс. абонентов частного сектора не подключены к сетям централизованного водоотведения. Отсутствует сеть централизованной канализации в таких микрорайонах индивидуальной застройки: Александровка, Лесковица, ЗАЗ, Масаны, Астра, Яловщина, Бобровица, Пять углов, поселок Заречное», — говорится в ответе.
«По предварительным расчетам, для обеспечения услугами централизованного водоотведения жителей частной застройки вышеназванных микрорайонов города необходимо построить систему канализационных трубопроводов длиной около 50 км, 11 насосных станций канализации. Канализование каждого микрорайона требует разработки проектной документации. Ориентировочная стоимость работ по строительству — около 500,0 млн грн», — ответил Ярослав Куц.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.