В Запорожье солдат АТО заступился за девушку и погиб от ножевых ранений

despravda | 13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-12 14:43

В Запорожье солдат АТО заступился за девушку и погиб от ножевых ранений
В результате бойцу нанесли пять ножевых ранений, а его брату проткнули легкие.

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В Запорожье солдат АТО заступился за девушку и погиб от ножевых ранений, передает Rus.Media.

Как говорится в сюжете ICTV, драка произошла на улице Дудик в Днепровском районе города.

Журналисты рассказали, что солдат АТО с братом ввязался в драку на улице, вступившись за девушку. В результате бойцу нанесли пять ножевых ранений, а его брату проткнули легкие.

Военный от полученных ранений скончался. У него остались жена и восьмилетняя дочь.

Убийце грозит пожизненное заключение.

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