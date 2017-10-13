В Запорожье солдат АТО заступился за девушку и погиб от ножевых ранений
13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-12 14:43
В Запорожье солдат АТО заступился за девушку и погиб от ножевых ранений
В результате бойцу нанесли пять ножевых ранений, а его брату проткнули легкие.
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В Запорожье солдат АТО заступился за девушку и погиб от ножевых ранений, передает Rus.Media.
Как говорится в сюжете ICTV, драка произошла на улице Дудик в Днепровском районе города.
Журналисты рассказали, что солдат АТО с братом ввязался в драку на улице, вступившись за девушку. В результате бойцу нанесли пять ножевых ранений, а его брату проткнули легкие.
Военный от полученных ранений скончался. У него остались жена и восьмилетняя дочь.
Убийце грозит пожизненное заключение.