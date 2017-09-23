В Запорожье расстреляли стационарный пост полиции
2017-09-23 13:51
В Запорожье расстреляли стационарный пост полиции
Из легковушки “Мерседес”, который двигался из Запорожья в направлении Днепра, было сделано несколько выстрелов из пистолета в сторону стационарного поста патрульной полиции, который расположен на выезде из города.
Впоследствии возле поста изъяли семь гильз. О стрельбе сообщили в Патрульной полиции Запорожья, передают Rus.Media.
Инспекторы начали преследование “Мерседеса”, в котором находились четыре человека, одновременно передав ориентировку по автомобилю другим нарядам. Около 16:00 автомобиль задержали днепровские копы на стационарном посту возле поселка Соленое Днепропетровской области. У 46-летнего пассажира машины нашли травматический пистолет “Беркут” и разрешение на него.
Пистолет изъяли следователи, всех пассажиров авто доставили в Солонянский отделение полиции.
Стрелок был нетрезв, причины своего поступка пояснить отказался. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).