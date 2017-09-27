В Закарпатской области активисты заблокировали около 50 машин с российскими номерами (фото)
2016-02-12 12:20
В Закарпатской области активисты заблокировали около 50 машин с российскими номерами (фото)
В Нижних Воротах Закарпатской области по состоянию на 11:00 активисты заблокировали около 50 машин с российскими номерами, которые двигались в сторону границы.
Об этом сообщила журналист и активистка, которая помогает в организации блокады, Алла Хаятова.
По ее словам, акция, которая начиналась с условным названием «Вежливая блокада», сегодня уже переименовали в «Медвежью блокаду».
«Это название ироническое, но отчасти оно связано и с символикой Закарпатья, ведь на нашем гербе есть медведь», – уточнила Хаятова.
Журналистка добавила, что сейчас перекрыты все перевалы, ведущие в Закарпатье, чтобы автомобили с российскими номерами не смогли проехать в Европу.
«Активисты останавливают машины с требованием развернуться и возвращаться домой. Мы очень вежливо говорим с водителями, просим их понять нас: во время войны, которую ведет российская сторона, мы не можем позволить ее транспорта и товаров страны-оккупанта передвигаться по территории нашего государства», – сообщила Хаятова.
По ее словам, грузовики с белорусскими, латвийскими и другими номерами, которые также ночью въезжали на территорию Закарпатья, спокойно пропускали.
«Так же мы пропускаем российские грузовики, которые заезжают к нам из Европы. Пожалуйста, заправляйтесь здесь, оставляйте деньги, проезжайте и главное – не возвращайтесь», – сказала журналистка.
По ее словам, участие в акции, к которой ночью присоединилась Львовская область и утром – Волынская, принимают “Правый сектор”, ГО “Карпатская сечь”, Союз участников боевых действий в АТО, «Побратимы Украины н. Ужгород», Волонтерский корпус Азова.
«Также присоединились к нам отдельные политические силы, но я не считаю нужным называть их», – сказала Хаятова.
Она рассказала о ночной инцидент, когда одна из фур пыталась прорвать блокпост участников акции, но ее удалось остановить и развернуть.
Как сообщалось, во Львовской области утром около 20 общественных активистов начали акцию по недопущению выезда с территории Львовской области в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. Активисты проводят акцию на отрезке международной трассы Киев-Чоп в селе Конюхов Стрыйского района. Они останавливают для выезда из Львовской области фуры с номерными знаками Российской Федерации, которые направляются в направлении Закарпатья.
Кроме того, с 8.00 в селе Горняки Волынской области вблизи пункта пропуска «Доманово» через белорусско-украинскую границу активисты блокируют проезд грузовиков с российскими номерами. В акции по блокированию грузовиков с российскими номерами принимают участие около 70 активистов «Автомайдана», «Самообороны Волыни», «Союза воинов АТО» и др.