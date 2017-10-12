В Умани неизвестный тащил коня на BMW X5, открыто уголовное производство

despravda | 12.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-04-14 20:25

В Умани неизвестный тащил коня на BMW X5, открыто уголовное производство
СМИ сообщили, что очевидцы сняли инцидент на видео и вызвали полицию

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13 апреля в Умани Черкасской области неизвестный тащил коня на автомобиле BMW X5, видео инцидента попало в СМИ, передает Rus.Media.

14 апреля по данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины ( Издевательство над животными, относящимися к позвоночным, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений ), сообщается на сайте прокуратуры Черкасской области .

В прокуратуре отметили, что за совершение указанного преступления виновным лицам грозит

штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Как сообщало местное издание Вечерняя Умань , инцидент произошел на трассе Гереженовка-Умань.

“Люди, проезжавшие мимо, увидели, как иномарка тащит лошадь. Когда машина остановилась, из нее вышли хасиды “, – сказано в сообщении издания.

Отмечается также, что очевидцы сняли инцидент на видео и вызвали полицию.

На инцидент отреагировал так же мэр Умани Александр Цебрій. На своей странице в Facebook он заявил, что обратился к правоохранительным органам с требованием наказать виновных в издевательстве над животным.

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