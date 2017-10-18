В Украину зашла “лучшая авиакомпания” Емельяна
2017-08-28 12:31
В Украину зашла “лучшая авиакомпания” Емельяна
Qatar Airways будет осуществлять ежедневные полеты в Борисполь из Дохи.
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С сегодняшнего дня, 28 августа, самолеты авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы из Украины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook, передает Rus.Media.
“Руководитель авиационного подразделения Мининфраструктуры Галина Винарчук оставляет министерство и начинает свою работу в качестве коммерческого менеджера, руководителя представительства в Украине авиакомпании номер один в мире Qatar Airways, первый рейс которой с Украины полетит уже 28 августа!” – написал министр.
Емельян отметил, что Винарчук была назначена на эту должность по результатам конкурса, в котором приняли участие самые мощные украинские специалисты и известные эксперты.
Напомним, 12 июля Омелян анонсировал, что Qatar Airways будет осуществлять ежедневные полеты в Борисполь из Дохи.
Справка: Qatar Airways Company – национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 направлениям в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.