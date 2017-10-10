В Украину приедет президент Турции Эрдоган
2017-10-09 09:43
В Украину приедет президент Турции Эрдоган
Встреча Эрдогана и Порошенко запланирована на понедельник, 9 октября.
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Украину с официальным визитом в понедельник, 9 октября, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Rus.Media. Он встретится с президентом Украины Петром Порошенко.
“В рамках визита состоится шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудят пути углубления двустороннего взаимодействия на всех стратегических направлениях, а также вопросы международного мира и региональной безопасности. По итогам заседания Стратегического совета планируется подписать ряд двусторонних документов”, – сказано в сообщении на сайте президента Украины.
Предыдущая встреча Эрдогана с Порошенко состоялась 21 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).