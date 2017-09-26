В Украину повезут недорогие автомобили из Канады
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2017-07-03 16:47
В Украину повезут недорогие автомобили из Канады
Обнуляются пошлины на все б/у авто из Канады, также предусмотрена система льготных акцизных ставок.
Украинцам обещают дешевые автомобили из Канады, передают новости Ukr.Media. С 1 августа этого года вступает в силу соглашение о зоне свободной торговли между странами, а в список продукции, которая будет завозиться в льготном режиме, попали и машины.
Правда, как рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, как и в случае с ЗСТ Украины с Европой, пошлины на новые легковые автомобили из Канады обнулят не сразу. Предусмотрен переходный период на 8 лет. В первый год придется платить 7/8 от базовой ставки в 7% от таможенной стоимости, то есть, 6,125%, во второй год – 3/4 (5,25%) и т.д.
Но прямо с августа этого года нулевую ввозную пошлину введут только новые бензиновые авто с объемом двигателя 2,2-3 л, а также дизельные модели с мотором больше 2,5 л.
Плюс – с первого года обнуляются пошлины на все б/у авто из Канады. Предусмотрена также система льготных акцизных ставок – от 0,1 евро до 2,2 евро за каждый кубический сантиметр движка в зависимости от его объема.
Понятно, что придется платить еще 20% НДС, но даже при этом растаможка выйдет дешевле, чем, сажем, в случае с европейскими авто. Если на последние на таможне насчитывают около 30-33% от стоимости, то плата за канадские ориентировочно составит 27-29%.
Назаренко считает, что в ближайшие годы бума ожидать не стоит, особенно по новым авто. Во-первых, скидки в переходный период будут весьма условными, во-вторых, сыграет свою роль неблизкое расстояние. Транспортировка авто из Канады в нашу страну обойдется примерно в 200-300 долларов и может занять около месяца.
Руководитель консалтингового агентства Autoconsulting Олег Омельницкий называет и дополнительные сложности авто, которые производятся в Канаде заводами групп GM и Ford: они выпускаются, в основном, для продаж внутри самой страны и в США. Поэтому не сертифицированные для нашего рынка (имеют красные поворотники, другую оптику и т.д). И хотя теоретически получить сертификаты в Украине можно, это дополнительные время и деньги.
Эксперты говорят: в Канаде теоретически могут быть интересны американские и японские авто. Они там сравнительно недорогие. Скажем, на сайте частных объявлений о продаже подержанных машин торонто.craigslist.ca Mazda3 GT 2007 года предлагается за 3,2 тыс. долларов, а Honda Civic 2000-го вообще за 950 долларов.
Правда, официально легализовать такие авто в нашей стране все равно не удастся, так как они не соответствуют стандарту Евро-5. Mazda3 2012, которая соответствует Евро-5, стоит 9 тыс. долларов. С учетом доставки и растаможки ее цена в Украине составит не менее 12 тыс. долларов. За такие же деньги, а то и дешевле, можно найти аналогичное авто в Германии.
Впрочем, в узких сегментах импорт авто из Канады действительно может вырасти, считает Омельницкий. Речь идет о дорогих спортивных или представительских автомобилей американских марок. Например, Jeep Cherokee Sport 2016 года в Канаде стоит 21 тыс. долларов. В Украине такой же стоит около 35 тыс. долларов. Даже с учетом растаможки удастся сэкономить до 5 тыс. долларов.