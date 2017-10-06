В Украину надвигается экологическая катастрофа
2016-08-27 15:50
В Украину надвигается экологическая катастрофа
Пятно загрязнения протяженностью около пяти километров имеет грязно-бурый цвет и гнилой запах.
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Экологи установили, что в городе Севск Брянской области России произошла утечка сточных вод химического происхождения, которые попали в местную реку в результате прорыва очистных сооружений местного маслосырзавода.
Вся растительность в месте, в котором протекали стоки, была выжжена из-за агрессивного химического воздействия. Смертоносное пятно загрязнения достигло реки Ичня, которая относится к водной системе «Десна-Днепр-Черное море».
«Пятно загрязнения протяженностью около пяти километров имеет грязно-бурый цвет и гнилой запах. По пути своего прохождения оно практически не разбавилось. Чтобы как-то влиять на пятно, ученые начали откачку воды из реки со скоростью 220 литров в секунду. Но положительных результатов эта процедура пока не дает», – сообщают местные СМИ.
Загрязнение идет в сторону Украины. «С угрозой экологической катастрофы столкнутся сначала специалисты Сумской и Черниговской областей. Именно эти области встречают течение Десны на территории Украины», – говорят эксперты.