В Украину идут заморозки
2017-10-01 21:39
В Украину идут заморозки
При этом на востоке чрезвычайная пожарная опасность.
В ближайшие несколько дней на территории Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе с температурой от 0 до +4 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
2 октября заморозки ожидаются в южных и северных областях местами, а 3 октября – также по всей Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса.
Вместе с тем в течение 1 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумщины и Полтавщины – чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
2 октября на всей территории – переменная облачность, без осадков, температура днем от +11-13 в центральной, северной, восточной и южной Украине, к +12-19 в западных областях и Закарпатье. Ночью – +3 … + 5.
3 октября в восточных регионах дожди, пасмурно, температура снизится до +11 … + 13, в других областях – без осадков, днем +11 … + 14 градусов.