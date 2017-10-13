В украинских школах введут интегрированные курсы по различным предметам
2017-10-12 16:02
В украинских школах введут интегрированные курсы по различным предметам
Пока на текущий учебный год утверждены отдельные курсы по Истории Украины и Всемирной истории трех уровней – стандарт, академический и профильный.
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Об этом во время научно-практической конференции “Вторая мировая война. Современное переосмысление и инновационное преподавание” сказала представитель Министерства образования и науки Лариса Евтушенко, сообщает УЗМІ передает Rus.Media.
«Две недели назад коллегия Министерства образования и науки Украины рекомендовала к утверждению новые программы, в том числе новые программы по истории 10-11 классов. На сегодняшний день на следующий учебный год мы будем иметь изучение интегрированного курса по истории – истории Украины и мира, экспериментальный курс. Это будет пилотный проект, кто из учителей захочет принять участие, можете принять участие в пилотировании этой программы на следующий год», – сказала Евтушенко.
Пока на текущий учебный год утверждены отдельные курсы по Истории Украины и Всемирной истории трех уровней – стандарт, академический и профильный.
В МОН уточнили, что со следующего учебного года интегрированные курсы по различным предметам по желанию школ будут пилотироваться в тех учебных заведениях, которые имеют профильное направление. Так для школ математически-естественного направления будут предлагаться интегрированные курсы по гуманитарным предметам, для школ гуманитарного профиля – интегрированные курсы по естественным предметам.
“Профильные школы смогут выбирать интегрированные предметы. Профильная школа, в которой, например, изучают углубленно физику, сможет выбрать интегрированный курс по истории, а школа, которая углубленно изучает гуманитарные предметы, может выбрать учебный план с интегрированным предметом “естественные науки”, – пояснили в министерстве.