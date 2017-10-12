В украинских школах распространяют новый наркотик

despravda | 12.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-11 18:51

В украинских школах распространяют новый наркотик
Родители бьют тревогу: Наркотик называют клубникой.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Экс-заместитель главы Администрации Президента Марина Ставнийчук обратилась к родителям украинских школьников в Facebook с просьбой проявить бдительность в отношении так называемых “земляничных наркотиков”, которые получили широкое распространение среди подростков, передает Rus.Media.

Марина Ставнийчук пишет о том, что новый психотропный препарат известный как “земляника”. Выглядит наркотическое вещество как кристаллы или клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и “тает” во рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах.

“Они называют это клубникой. Ребенок съел это думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии”, – заявила Ставнийчук в Facebook.

Похожие записи

Об авторе

despravda