В украинских школах распространяют новый наркотик
2017-10-11 18:51
В украинских школах распространяют новый наркотик
Родители бьют тревогу: Наркотик называют клубникой.
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Экс-заместитель главы Администрации Президента Марина Ставнийчук обратилась к родителям украинских школьников в Facebook с просьбой проявить бдительность в отношении так называемых “земляничных наркотиков”, которые получили широкое распространение среди подростков, передает Rus.Media.
Марина Ставнийчук пишет о том, что новый психотропный препарат известный как “земляника”. Выглядит наркотическое вещество как кристаллы или клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и “тает” во рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах.
“Они называют это клубникой. Ребенок съел это думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии”, – заявила Ставнийчук в Facebook.