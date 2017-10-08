В Украине значительно подорожает интернет
2017-10-08 10:55
В Украине значительно подорожает интернет
С 2018 года тарифы на интернет-услуги вырастут в среднем на 50% и на этом повышение цен не завершится.
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Об этом сказал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко в интервью.
– На сколько поднимать цены на интернет – каждый оператор определяет сейчас сам. Опираясь на ситуацию в регионе, покупательную способность населения, конкуренцию и прочее.
Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что,на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем, – указал Федиенко.
Также он добавил, что, скорее всего, до конца 2017 года кардинальных изменений в тарифах не будет, ведь перед праздниками провайдеры, как правило, проводят для клієнтіврізні акции.
Рост цен начнется в начале 2018 года.