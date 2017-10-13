В Украине запретили российские рубли
13.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-13 17:22
В Украине запретили российские рубли
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы НБУ.
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Национальный банк Украины (НБУ) запретил российские рубли с изображением оккупированного Крыма, передает Rus.Media.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы НБУ.
Финансовым учреждениям страны отныне запрещено осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных РФ территориях.
Так, запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке и продаже наличной иностранной валюты между банками.