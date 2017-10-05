В Украине утвердили систему оформления ДТП через интернет

despravda | 05.10.2017 | Авто | Комментариев нет
  • Главная
  • Авто

2017-10-04 19:22

В Украине утвердили систему оформления ДТП через интернет
Украина стала одной из первых стран в Европе, в которой действует «Электронный европротокол». С 1 октября 2017 года водители могут оформить документ о ДТП в электронной форме.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Как сообщается на сайте МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины), после введения в действие системы «Электронного европротокола» оформить документ о дорожно-транспортном происшествии, не повлекло за собой человеческих жертв и увечий, водители смогут без информирования полиции в электронной форме, которая является полным аналогом, что предъявляется страховщику бумажного протокола, передает Rus.Media.

Обязательным условием оформления электронного европротокола является наличие у обоих водителей действующих полисов ОСАГО, работающих мобильных телефонов и хотя бы у одного из участников ДТП смартфона, планшета или ноутбука с фотокамерой и доступа в интернет. МТСБУ обращает внимание, что в полисе должны быть указаны идентификационные данные страхователя (коды ОКПО и ИНН или) транспортное средство (номерной знак, марка и модель). Для корректной идентификации участников ДТП те же данные должны быть занесены в единую централизованную базу данных МТСБУ.

Система «Электронный европротокол» предусматривает внесение участниками ДТП основных данных, необходимых для оформления «европротокола», их автоматическое дополнение данным ЦБД МТСБУ, а также автоматическое информирование страховых компаний, в которых застрахованы транспортные средства участников ДТП.

Интерфейс системы адаптирован под все распространенные операционные системы. Процесс оформления электронного протокола сопровождается подсказками и предупреждениями для пользователей. Для упрощения процесса система предлагает использовать набор типовых схем ДТП. Если подходящей схемы в наборе не окажется, водители должны будут самостоятельно составить схему, сфотографировать и поместить фото, согласно инструкции.

Использование системы «электронного европротокола», что исключает ошибки при заполнении документа о ДТП, лишает недобросовестных страховщиков возможности отказа в возмещении материальных убытков по такой банальной причине, как ошибки, которые могут иметь место при оформлении бумажного протокола.

Дальнейшая процедура оформления ДТП для получения страховых выплат осталась прежней.

Похожие записи

Об авторе

despravda