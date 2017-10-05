В Украине утвердили систему оформления ДТП через интернет
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2017-10-04 19:22
В Украине утвердили систему оформления ДТП через интернет
Украина стала одной из первых стран в Европе, в которой действует «Электронный европротокол». С 1 октября 2017 года водители могут оформить документ о ДТП в электронной форме.
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Как сообщается на сайте МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины), после введения в действие системы «Электронного европротокола» оформить документ о дорожно-транспортном происшествии, не повлекло за собой человеческих жертв и увечий, водители смогут без информирования полиции в электронной форме, которая является полным аналогом, что предъявляется страховщику бумажного протокола, передает Rus.Media.
Обязательным условием оформления электронного европротокола является наличие у обоих водителей действующих полисов ОСАГО, работающих мобильных телефонов и хотя бы у одного из участников ДТП смартфона, планшета или ноутбука с фотокамерой и доступа в интернет. МТСБУ обращает внимание, что в полисе должны быть указаны идентификационные данные страхователя (коды ОКПО и ИНН или) транспортное средство (номерной знак, марка и модель). Для корректной идентификации участников ДТП те же данные должны быть занесены в единую централизованную базу данных МТСБУ.
Система «Электронный европротокол» предусматривает внесение участниками ДТП основных данных, необходимых для оформления «европротокола», их автоматическое дополнение данным ЦБД МТСБУ, а также автоматическое информирование страховых компаний, в которых застрахованы транспортные средства участников ДТП.
Интерфейс системы адаптирован под все распространенные операционные системы. Процесс оформления электронного протокола сопровождается подсказками и предупреждениями для пользователей. Для упрощения процесса система предлагает использовать набор типовых схем ДТП. Если подходящей схемы в наборе не окажется, водители должны будут самостоятельно составить схему, сфотографировать и поместить фото, согласно инструкции.
Использование системы «электронного европротокола», что исключает ошибки при заполнении документа о ДТП, лишает недобросовестных страховщиков возможности отказа в возмещении материальных убытков по такой банальной причине, как ошибки, которые могут иметь место при оформлении бумажного протокола.
Дальнейшая процедура оформления ДТП для получения страховых выплат осталась прежней.