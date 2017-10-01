В Украине ученый и парапсихолог предсказали сильнейшее за 200 лет землетрясение
2016-05-23 09:02
В Украине ученый и парапсихолог предсказали сильнейшее за 200 лет землетрясение
Известный румынский парапсихолог Иоанн Істрате, который предсказал в свое время трагическую пожар в Бухарестском ночном клубе, во время которой погибли 64 человека, предрекает масштабное землетрясение в Румынии и Украине
Ученые подтверждают его слова и по шкале Рихтера собираются присвоить ему 8 баллов. Катастрофа произойдет осенью 2016 года.
Новость сообщают СМИ Румынии.
Согласно прогнозу Істрате, землетрясение должно произойти в преддверии парламентских выборов (ожидается, что они состоятся осенью 2016 года). Территорию Румынии и Украины будут чувствоваться подземные толчки силой в 7,9 балла по шкале Рихтера. Их почувствуют жители не только приграничных румынско-украинских территорий, но и столиц стран – Кишинев (250 км от эпицентра) и Киева (700 км от эпицентра).
Предсказания Істрате подтверждает и ученый контингент, в частности директор румынского Института физики Земли Георге Мермуряну. Правда, он отметил, что определить время катастрофы трудно и когда она случится, остается неизвестным. По словам ученого, это будет сильнейшее землетрясение за последние 200 лет (последнее с такой же мощностью был зафиксирован в 1802 году).
В СМИ напомнили, что один из сильнейших землетрясений в этом регионе Европы состоялся не так давно – в 1977 году. Ему по шкале Рихтера присвоили 7,7 балла. Тогда подземные толчки мощностью в 3 балла ощутили даже киевляне. Отмечается, что в Румынии землетрясения – не редкость, однако большинство из них слабые. Однако жители приграничных с Румынией украинских территорий ощущают их постоянно.
Кроме того, Істрате предсказывает Румынии и Украине еще и сильную летнюю засуху в 2016 году. Он посоветовал жителям этих стран сделать соответствующие запасы медикаментов и продовольствия.
Напомним, 13 мая крымчане, которые живут в Алуште и в районе этого населенного пункта, пережили землетрясение. Его мощность оценили в 3 – 4 балла. Соцсети гудят об этом событии, обсуждая сильные толчки.