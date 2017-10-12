В Украине вводят в обращение новую 1-гривневую монету (фото)
2016-09-01 12:05
В Украине вводят в обращение новую 1-гривневую монету (фото)
НБУ с 1 сентября вводит в обращение памятную монету &laquo;20 лет денежной реформы в Украине&raquo;.
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Национальный банк Украины с 1 сентября вводит в обращение памятную монету «20 лет денежной реформе в Украине» номиналом 1 гривна, посвященную 20-летию введения национальной валюты Украины – гривны.
Как сообщается на сайте НБУ, монета номиналом 1 гривна изготовлена из алюминиевой бронзы, масса – 6,8 г, диаметр – 26 мм, тираж – 60 тысяч штук. В том числе 10 тысяч будет набор «Монеты Украины», 50 тысяч – в сувенирной упаковке.
По информации регулятора, эскиз монеты разработали художники Владимир Демьяненко, Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, а также скульпторы: Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко.
Нацбанк отметил, что памятная монета является действительным платежным средством Украины по номинальной стоимости. Монету можно приобрести в пунктах продажи Национального банка Украины в регионах по цене 35 гривен.
В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.
Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.