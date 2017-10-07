В Украине впервые доказана смерть ребенка из-за врачебной халатности
2017-10-07 09:54
В Украине впервые доказана смерть ребенка из-за врачебной халатности
Уникальный случай в современной украинской медицине.
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Врачи поставили неправильный диагноз и проявили халатность. На Львовщине медиков Жидачевской районной больницы признали причастными к смерти 12-летнего мальчика. Об этом говорится в сюжете Rus.Media.
Это ли не уникальный случай в современной украинской медицине, ведь клинико-экспертной комиссии удалось доказать врачебную ошибку.
Специалисты установили: врачи поставили неправильный диагноз и проявили халатность.
В июне этого года сообщалось о 12-летнего Романа Кулака из Тернополя, который отдыхал у бабушки на Львовщине, вдруг ему стало плохо.
Мальчика госпитализировали в районную больницу. Там его сутки лечили от отравления и теплового удара. И только когда ребенка привезли в областной центр, оказалось – у парня заворот киишківника. Врачи спасти ребенка не смогли.
Объявлены выводы комиссии теперь передадут в полицию, а также в Министерство здравоохранения.
По словам начальника отдела кадрового и организационного обеспечения департамента здравоохранения Львовской ога Андрея Голдуна, на каждом этапе была допущена ошибка по оказанию медицинской помощи как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах.
Родители мальчика хотят добиться наказания медиков в суде.
«Мы надеялись на адекватную помощь врачей, а там рассказывали, что ребенок симулирует. Я хочу донести до общества, что это – проблема. На моем месте завтра может быть любой из нас», – пояснил отец погибшего мальчика Владимир Кулак.