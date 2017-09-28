В Украине вознамерились ограничить скорость движения в городах до 50 км/ч
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2017-06-14 13:54
В Украине вознамерились ограничить скорость движения в городах до 50 км/ч
Руководитель Госагентства автодорог Славомир Новак предлагает провести в Украине кампанию по уменьшению предела превышения скорости во время движения транспортного средства в городе, а также ограничение скорости движения до 50 км/ч в городах.
С таким предложением он выступил на заседании правительства в среду, передает Rus.Media.
«Мы можем такие социальные кампании сделать, объяснить, что уменьшение скорости всего на 10 км/ч увеличивает шанс на выживание пешеходов, которых могут сбить, на 90%. Это очень важно», – сказал Новак.
Он также отметил, что в Украине сейчас активно ведется ремонт автодорог, поэтому уже сейчас надо открыто говорить о том, что чем качественнее будут дороги, тем с большей скоростью по ним будут ездить водители.
«Европейский опыт показывает, что новые дороги влекут за собой резкий рост количества ДТП. Поэтому все европейские страны соглашаются, что первоочередной задачей является скорость. Поэтому приходит время, когда нужно говорить об увеличении штрафов за превышение скорости и о необходимости ее уменьшить. Это нормальный европейский стандарт, когда в городах 50 км», – сказал Новак.
В свою очередь, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман согласился с таким предложением, просмотрев представленные руководителем Укравтодора польские социальные видеоролики на эту тему. «Ролики, которые мы увидели — они очень впечатляют. Нам надо также и инфраструктурно создать надлежащие условия и обезопасить пешеходов и довести до сознания каждого водителя, что именно от него зависит безопасность», – сказал Глава правительства.