В Украине станет больше новых рабочих мест
2017-09-28 06:46
В Украине станет больше новых рабочих мест
Правительство увеличило расходы Фонда соцстраха.
Кабинет министров утвердил изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2017 год, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что внесение изменений в бюджет Фонда соцстраха обусловлено результатами исполнения бюджета Фонда в течение января-мая 2017 года и повышением вдвое с 1 января минимальной заработной платы, спросом работодателей на получение от Службы занятости компенсации единого социального взноса и расходов на оплату труда внутренне перемещенных лиц.
В частности, расходы на компенсацию единого взноса работодателям увеличен с 87 579,5 тыс. гривен до 109 031,1 тыс. гривен, а на осуществление мероприятий согласно статьи 241 закона Украины “О занятости населения” – с 29 767,3 тыс. гривен до 41 955,5 тыс. гривен.
В Министерстве отмечают, что благодаря этому решению правительства будет обеспечено предоставление социальных услуг по содействию созданию работодателями новых рабочих мест с компенсацией единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в случае трудоустройства на них безработных и содействия трудоустройству безработных из числа внутренне перемещенных лиц путем выплаты компенсации работодателям на оплату труда.