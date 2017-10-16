В Украине создали оружие, которое уничтожает цели одним ударом
2017-10-15 20:26
В Украине создали оружие, которое уничтожает цели одним ударом
Новый высокоточный артиллерийский снаряд, является образцом “умного оружия”,
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На международной выставке “Оружие и Безопасность-2017” Украина представила передовые достижения оборонно-промышленного комплекса, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Укроборонпром.
“Впервые представлены в Украине БТР-4МВ1, боевая машина поддержки танков “Страж”, БРДМ-НИК, мобильный минометный комплекс “Барс-8ММК”, 3D обзорный локатор 80К6Т и международные проекты ZRN-01 Stokrotka и M4 -WAC-47, привлекли максимальное внимание зрителей, как и остальные полторы сотни образцов вооружения и военной техники от “Укроборонпрома”, – говорится в сообщении.
“Карасук” – новый высокоточный артиллерийский снаряд, который является образцом “умного оружия”, что обеспечивает максимальную вероятность поражения цели первым выстрелом на дальности до 12 км. Благодаря использованию полуактивного лазерного наведения, достигается максимальная точность попадания на всем диапазоне дистанции выстрела. Для наведения “Карасука” на цель можно использовать лазерные целеуказатели-дальномеры, как наземные, так и установленные на беспилотные летательные аппараты.
Новая модернизированная версия БТР-4МВ1, которая впервые была продемонстрирована в Украине на выставке “Оружие и Безопасность”, получила новый оптико-электронный прицел с мощным тепловизором, соединенным с высокоточной цифровой системой ведения огня.
Главной особенностью нового прицела получил название ОЭП-ВН, стал новый высокочувствительный тепловизор способен обнаруживать цели на расстоянии около 5 км. Это позволяет экипажу БТР-4МВ1 уничтожать противника на максимальную дальность действия оружия даже ночью и в сложных погодных условиях, что значительно расширяет боевые возможности БТР-4МВ1.
Кроме того, был кардинально уменьшен вес прицела, который сейчас весит около 17 кг, что почти в два раза легче предыдущего, который устанавливается на базовую версию БТР-4. Его малые размеры позволяют устанавку на более легкой техники, от БТР-3 и БМП, до легкобронированной техники типа “Дозор-Б”.
ГП “КБ “Артиллерийское вооружение”, которое входит в состав ГК “Укроборонпром” на выполнение программы импортозамещения, за собственные оборотные средства разработало и освоило производство стволов калибром 23-мм – КБА40 для зенитной установки ЗУ-23-2 (2А13).
Сейчас оружейники готовятся к проведению очередного этапа испытаний, которые являются необходимым условием для принятия на вооружение КБА40 силовыми структурами Украины.