В Украине сокращается разница в зарплатах между мужчинами и женщинами: кому и почему платят больше
2017-09-21 15:47
В Украине сокращается разница в зарплатах между мужчинами и женщинами: кому и почему платят больше
Пока дамы получают в среднем на 25% меньше, но два года назад разница была 35%.
В Украине с каждым годом уменьшается разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, которые занимают одинаковые должности, подсчитала Госслужба статистики, передает Rus.Media. При этом женщинам платят в среднем на четверть меньше, чем мужчинам, за ту же работу, хотя два года назад разница в заработках составляла более трети. Эксперты говорят, что зарплатная вилка будет сужаться и дальше, но полное равенство вряд ли можно достичь в ближайшем будущем.
Женщины постепенно осваивают и некерівні профессии, которые считались мужскими в силу своей специфики. Прежде всего – IT-технологии. По словам Пашкіної, за последний год количество женщин-айтишников увеличилась на 2%. “Они не пишут программ, а работают аналитиками, ИТ-аудиторами, там, где нужна педантичность, внимательность, умение анализировать и делать выводы. А вот написание компьютерных программ, разработка сайтов – прежнему, прерогатива мужчин”.