В Украине синоптики обещают в большинстве областей сухую и солнечную погоду
2017-10-16 15:06
В Украине синоптики обещают в большинстве областей сухую и солнечную погоду
Известный синоптик анонсировала приход в Украину мощного антициклона.
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Известный синоптик Наталья Диденко анонсировала приход в Украину мощного антициклона. Он спровоцирует в большинстве областей сухую и солнечную погоду.
Об этом она написала на своей странице в соцсети.
По прогнозу Натальи Диденко, антициклон будет влиять на синоптичну картину в Украине в первые дни рабочей недели. Завтра, 17 октября, столбики термометров покажут +18+23 градуса. В частности, потепление придет в западные и южные области. Холоднее будет в восточных и северных областях, +10+15 градусов, передает Rus.Media.
«Теплые воздушные потоки и солнце также нагрянут в центральные области: винницкую область, Кропивницкий, Черкассы. Здесь октябрьская жара проявится в виде +17+20 градусов», – добавила Диденко.
Полтавскую и Дніпропетровьку области ожидает температура воздуха +10+14 градусов. В столице тоже прохладно, +14 градусов. Синоптик также обещает безопадну погоде, которая продержится в течение недели в большинстве областей. К середине недели температура +20 градусов будет наблюдаться в большинстве областей.