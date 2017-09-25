В Украине резко выросли цены на бензин и дизтопливо
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2017-09-18 14:27
В Украине резко выросли цены на бензин и дизтопливо
Крупные сети АЗС за последние три дня повысили цены на 50 коп/л.
Об этом со ссылкой на собственный ценовой мониторинг рынка сообщает Консалтинговая группа А-95. По результатам мониторинга, в сети WOG на 50 коп./л подорожали все бензины: А-92 – до 26,49 грн/л; А-95 – до 27,49 грн/л; А-95+ – до 28,49 грн/лпередає Rus.Media.
В сети группы “Приват” цены на все виды топлива также выросли на 50 коп./л. В сети “ОККО” на 50 коп./л – до 24,49 грн/л подорожало только дизельное топливо.
Кроме того, на 20-65 коп./л бензин и дизтопливо подорожали в на станциях AMIC, SUN OIL, Автотранс, БРСМ-Нафта, KLO, Marshal, Овис, Укрнафта и Mango.
Следовательно, средняя стоимость бензинов марки А-92 в понедельник составляет 24,37 грн/л (+33 коп./л), бензинов марки А-95 – 25,12 грн/л (+33 коп./л). Средняя цена бензина А-95+ выросла на 28 коп./л – до 26,24 грн/л. Стоимость дизтоплива достигла 22,44 грн/л (+30 коп./л).