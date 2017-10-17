В Украине резко подорожали бензин и дизтопливо
2017-10-17 18:39
В Украине резко подорожали бензин и дизтопливо
По информации UPECO, в сети АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожал на 20 коп. за литр, до 26,69 грн за литр, а дизтопливо выросло в цене на 50 коп. за литр – до 25,49 грн за литр и 26,49 грн за литр (дизтопливо «премиум» класса).
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Розничная стоимость бензина и дизельного топлива многих сетях АЗС в течение 14-16 октября выросла в среднем на 20-60 копеек. за литр, сообщил в комментарии “Rus.Media” аналитик консалтинговой компании UPECO, специализирующаяся на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.
По информации UPECO, в сети АЗС Amic Energy бензин марки А-92 подорожал на 20 коп. за литр, до 26,69 грн за литр, а дизтопливо выросло в цене на 50 коп. за литр – до 25,49 грн за литр и 26,49 грн за литр (дизтопливо «премиум» класса).
Также отмечается, что на АЗС ОККО и SOCAR все виды топлива подорожали на 50 копеек. за литр. На сегодня бензин А-92 в этих сетях стоит 27,49 грн за литр, А-95 – 28,49 грн за литр, А-95 «премиум» – 29,49 грн за литр, дизельное топливо – 25,99 грн за литр и дизтопливо «премиум» – 26,99 грн за литр.
Согласно сообщению, цены повысились и в других сетях АЗС, включая столичную сеть KLO и региональные компании.
По словам Сиренко, такой рост цен обусловлен высокой стоимостью нефтепродуктов на европейском рынке, а также снижением курса гривны.
«В течение месяца нефть не опускалась ниже 55 долл. за баррель, котировки на бензин и дизельное топливо также остаются высокими – выше 540 долл. за тонну. При этом, гривна снова теряет позиции. За последний месяц официальный курс гривны снизился с 26,2 грн за долл., до 26,5 грн за долл.», – сказал он.