В Украине разрешили охотиться на лосей
2017-10-03 15:55
В Украине разрешили охотиться на лосей
Министерство экологии и природных ресурсов Украины пошло на уступки охотникам и разрешили охоту на 160 лосей этого сезона,
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Министерство экологии и природных ресурсов Украины пошло на уступки охотникам и разрешили охоту на 160 лосей этого сезона, передает Rus.Media.
Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на своей странице в Facebook.
“Только что подписал лимиты использования охотничьих животных в этом полювальному сезоне. Хотя считаю абсурдной ситуацию, что Минприроды должно подписывать подобного рода документы. Любые убийства вне моей философией восприятия жизни. Но сезон охоты начнется, пусть с опозданием”, – заявил Семерак.
По его словам, заинтересованы в этой ситуации лица, знают, что лимиты не утверждались долгое время за информацию о критическое уменьшение популяции лося в Украине. Однако министерство продолжало искать компромиссы.
“По результатам все же достаточно конструктивного диалога на уровне двух министерств (агрополитики и экологии и природных ресурсов) согласованные лимиты на отстрел 160 особей лося”, – заявил он.
Как отмечает Семерак, это вдвое меньше, чем предлагали охотники.
“Я понимаю и разделяю шквал эмоций, поверьте, но как чиновник не мог не учитывать позицию представителей охотничьей отрасли относительно угроз ее развала в случае, если сезон охоты не будет проведен вообще”, – сказал министр.
Он также добавил, что будут проведены научные исследования, которые позволят проанализировать текущую ситуацией с популяцией лося в Украине. И если подтвердится информация, что количество этих животных критически мала, то мы снова вернемся к введения запрета охотиться.