В Украине растет курс валют – прогнозы
2017-09-25 09:18
В Украине растет курс валют – прогнозы
За прошедшую неделю курс вырос всего на копейку, однако в целом “зеленый” не стоил так дорого все лето – с начала июня.
На сегодня, 25 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:, передает Rus.Media.
1 долларСША – 26,26 грн;
1 евро – 31,41 грн;
10 российских рублей – 4,55 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на шесть копеек. За прошедшую неделю курс вырос всего на копейку, однако в целом “зеленый” не стоил так дорого все лето – с начала июня.
Курс евро вырос на 18 копеек после падения на 21 копейку. Российский рубль “поправился” на пять копеек.
В пятницу, 22 сентября, курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на четыре копейки в покупке и продажи; торги завершились котировками 26,26 – 26,29 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 31,43 – 31,47 грн, снизившись на 17 копеек. Сегодняшние торги еще не начались
Напомним, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. В
проекте государственного бюджета, который 15 сентября Кабмин внес в парламент, указано, что расчеты проводились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания “подушки безопасности”.
Эксперты на конец 2017 года дают другие прогнозы:в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривны.
За 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за первое полугодие 2017 года укрепилась к доллару на 4%;
Согласно “индексу Бигмака”, доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Исторический максимум курса евро – 34,04 грн.