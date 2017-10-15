В Украине прогнозируют потепление и приход “бабьего лета”
2017-10-15 14:54
В Украине прогнозируют потепление и приход “бабьего лета”
В понедельник, 16 октября, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украину вернется теплая погода, настоящее бабье лето.
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В воскресенье, 15 октября, в Украине ожидается дождь, будет ветрено, передает Rus.Media. Однако температура воздуха немного повысится, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
“С понедельника печальная неухоженная морщинистая погода соберет до кучи кремы, скрабы атмосферные, пробежит по небесным салонах красоты и будет выглядеть настоящей красавицей – солнце и потепление”, – прогнозирует синоптик.
“15 октября, в воскресенье, еще будет сыро, но начнет теплеть. А в понедельник, 16 октября, по предварительному прогнозу, – бабье лето!” – говорилось в прогнозе Диденко.