В Украине прекратит работу еще один банк Национальный банк Украины решил ликвидировать коммерческий банк
2017-10-03 21:02
В Украине прекратит работу еще один банк Национальный банк Украины решил ликвидировать коммерческий банк
В Украине прекратит работу еще один банк
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В Украине Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о начале процедуры ликвидации коммерческого банка “Гефест”, передает Rus.Media.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
В сообщении говорится, что решение о начале процедуры ликвидации банка “Гефест” принято дирекцией ФГВФЛ после соответствующего решения Нацбанка Украины. Кроме того, принято решение о делегировании полномочий ликвидатора банка.
Процедура ликвидации банка “Гефест” будет происходить 1 год (с 2 октября 2017 года по 1 ноября 2018 года включительно).
Ликвидатором банка назначен Александр Куреной до 1 ноября 2018 года включительно.
Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете “Голос Украины” объявления о начале процедуры ликвидации ПАО “Коммерческий банк “Гефест” и делегирования полномочий ликвидатора банка”,– говорится в сообщении Фонда.
“Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка, в очередности, предусмотренной частью первой статьи 52 Закона”, – добавили в ФГВФЛ.