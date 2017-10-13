В Украине представили собственные ракеты класса “воздух-воздух”
2017-10-12 10:03
В Украине представили собственные ракеты класса “воздух-воздух”
Образцы таких ракет производства государственной акционерной холдинговой компании «Артем» были представлены на международной специализированной выставке «Оружие и безопасность», проходящей в Киеве.
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В Украине налажено серийное производство ракет класса «воздух-воздух», которые способны поражать вражеские цели на расстоянии до 90 километров, передают Rus.Media со ссылкой на СМИ
Представитель производителя рассказал, что ракеты предназначены для ликвидации вражеских самолетов и ударных беспилотников. «Их дальность зависит от модели. Например, ракета P-27ET имеет дальность до 90 километров. Это очень много», – рассказал эксперт.
Ракеты «воздух-воздух» предназначены для установки на самолетах советской разработки российского производства. Такие самолеты активно используют во многих странах мира. «Такие самолеты есть в Польше, в Болгарии, в Казахстане, в Индии, в Малайзии, в Алжире, в Индонезии и в других странах», – сообщил эксперт.