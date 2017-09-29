В Украине посол Венгрии прокомментировал награждение Путина вузов
2017-09-29 18:18
В Украине посол Венгрии прокомментировал награждение Путина вузов
Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень сообщил, что университеты в украине имеют автономию и сами решают, кому присвоить звание.
Университеты в Венгрии являются автономными учреждениями, поэтому государство не может повлиять на решение Дебреценского университета о присвоении почетного звания президенту РФ Владимиру Путину, передает Rus.Media.
Об этом заявил журналистам посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в пятницу, 29 сентября.
“Я государственный служащий, дипломат. Университет имеет автономию, и если они так решили, мы не можем им ничего сказать”, – сказал Кешкень.
Он добавил, что в Венгрии, как демократической стране, все университеты имеют автономию.
Комментируя призыв посла Украины в Венгрии Любви Непоп к Дебреценскому университета об отзыве этого решения, посол отметил, что это внутреннее дело вуза.
“Они все могут сделать, но, повторяю, автономия – это внутреннее дело университета”, – резюмировал Кешкень.
Как сообщалось, Дебреценский университет присвоил президенту РФ Владимиру Путину почетную награду Civis Honoris Causa во время его визита 28 августа. После этого посол Украины в Венгрии Любовь Непоп выразила мнение, что вуз должен отозвать эту награду.