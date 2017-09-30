В Украине появятся социальные инспекторы, которые будут проверять законность получения субсидии
2017-09-29 13:06
В Украине появятся социальные инспекторы, которые будут проверять законность получения субсидии
Инспектор будет иметь право получить всю информацию о человеке.
С января 2018 года в Украине появятся социальные инспекторы, которые будут проверять законность получения субсидии, передает Rus.Media.
Соответствующее положение включено в законопроект “Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки”.
Сейчас социальные инспекторы чаще всего проверяют, как используется государственная помощь при рождении ребенка. Поэтому государство хочет расширить их обязанности.
В инициативе прямо прописана возможность посещения квартир кандидатов на получение соцпомощи. Более того, инспектор будет иметь право получить всю информацию о человеке, необходимую, чтобы определить нужна ли ему госпомощь – выписки из каких-либо существующих баз данных и реестров, кроме банковской тайны.
“Теоретически единственное, что можно сделать, если к вам пришел инспектор и вы не хотите его впускать, это сослаться на его обязанность уважать человеческое достоинство, а также права и свободы гражданина. Если вы сможете доказать, что визит нарушает это правило – инспектор, вероятно, откажется от проверки, но временно. Вскоре инспекция вернется, и, возможно, с правоохранителями, которые обеспечат их доступ в квартиру”, – пояснила юрист Дина Дрыжакова.