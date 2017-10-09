В Украине подорожал газ для автомобилей
2017-10-09 11:03
В Украине подорожал газ для автомобилей
Также выросли цены на дизтопливо.
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На украинских АЗС дизтопливо подорожали и автогаз. Цена на бензин не изменилась и остается стабильно высокой.
Об этом пишет Rus.Media.
Литр бензина категории А-95 в среднем по стране стоит 26,44 грн. На разных заправках цена на это топливо колеблется от 24,89 до 27,99 грн. Таким образом сэкономить или переплатить можно до трех гривен.
Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем по 24,13 грн.
Газ для автомобилей стоит в среднем 13,22 грн. Максимальная стоимость на сетевых АЗС – 13,94 грн.
Эксперты прогнозируют рост цены на сжиженный газ на несколько гривен.
В Украине сейчас ощущается дефицит автогаза. Эксперты обещали ощутимое снижение цен во второй половине сентября, однако до уровня начала резкого подорожания они так и не вернулись.
В течение сентября 2017 года рост розничных цен на бензины составил 5,8–7,1%, на ГП -7,8%.