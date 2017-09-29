В Украине планируют ввести новые автомобильные номера
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2017-06-25 09:31
В Украине планируют ввести новые автомобильные номера
На специальные желтые номерные знаки хотят перевести такси и маршрутки.
Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект постановления Кабинета министров, предусматривающий перевод перевозчиков, которые имеют соответствующую лицензию, на специальные желтые номерные знаки. Об этом в пятницу, 23 июня, на брифинге сказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
“Мы разрабатываем документы. Все официальные легальные перевозчики, которые имеют соответствующие сертификаты и имеют право перевозить пассажиров, их автомобили будут поставлены на желтые номерные знаки”, — сказал Лавренюк.
По его словам, сейчас создана совместная рабочая группа из числа работников Министерства инфраструктуры и Министерства внутренних дел, в которую вовлечены ассоциации перевозчиков.
Лавренюк заверил, что перевод перевозчиков на желтые номера не будет нарушать их права, они, наоборот, получат преимущества. Например, в Киеве, рассказал он, им будет разрешена остановка в местах высадки и посадки пассажиров, где сейчас она запрещена. Также они смогут двигаться по полосе общественного транспорта.
“В ближайшее время на сайте Мининфраструктуры будет публично вывешен проект постановления Кабинета министров относительно данного момента. Мы еще будем проводить не один круглый стол. Но внедрение мы планируем с сентября”, — сказал Лавренюк.
Он уточнил, что специальные желтые номерные знаки сможет получить предприятие-перевозчик, так и конкретный частный автомобиль, который имеет соответствующую лицензию на перевозки.
Заместитель министра пояснил, что перевозчику нужно получить лицензию на перевозки, то он должен пойти в Главный сервисный центр МВД Украины и за 120 грн (предварительная стоимость) получить желтые номерные знаки, которые вписываются в технический паспорт на автомобиль.
“Требование к нему (перевозчику — ред.), что это должен быть безопасный автомобиль, который прошел соответствующий техосмотр. И пассажир, который сел (автомобиль — ред.), должен получить должный уровень комфорта услуг”, – добавил Лавренюк.