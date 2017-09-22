В Украине объявили демобилизацию срочников отслуживших установленный срок
2017-09-22 15:47
В Украине объявили демобилизацию срочников отслуживших установленный срок
Степан Полторак подписал приказ об увольнении в запас срочников
Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ №484 от 19 сентября 2017 года “Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года”, передает Rus.Media.
Как сообщается на официальном сайте украинского оборонного ведомства, согласно приказу, военнослужащие срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр, будут освобождены в запас в октябре-ноябре 2017 года, а остальные военнослужащие срочной службы – в октябре-декабре 2017 года.
Командующим всех видов ВСУ, командующему ВДВ, войск оперативных командований, руководителям структурных подразделений Минобороны и Генштаба ВСУ, начальнику Главного управления оперативного обеспечения тыла ВСУ, командирам воинских частей непосредственного подчинения, руководителям учреждений и организаций дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы, поддержание военной дисциплины, соблюдение уставных взаимоотношений между военнослужащими.
Документ подписан в соответствии с указом президента от 24 февраля 2017 года №44/2017 “Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году”.
Как сообщалось, в соответствии с президентским указом №44/2017, ВСУ, других военных формирований, Государственной спецслужбы транспорта военнослужащие-срочники со степенью высшего образования “специалист” или “магистр” будут уволены в запас в мае – июне и в октябре – ноябре 2017 года. Другие военнослужащие-срочники, которые выслужили установленные сроки, будут увольняться в запас в апреле – июне и октябре – декабре этого же года.
Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться весной и осенью: в апреле – мае и октябре – ноябре 2017 года.