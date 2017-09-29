В Украине назвали основную причину смертности – Минздрав
2017-09-29 17:42
В Украине назвали основную причину смертности – Минздрав
Основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин, является …
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин, передает Rus.Media.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В Минздраве напомнили, что к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся такие как ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы), инсульт, повышенное артериальное давление (гипертония), заболевания периферической артерии, ревматическая болезнь сердца, врожденные заболевания сердца и сердечная недостаточность.
Чаще всего причиной таких заболеваний является поведение и привычки человека: курение, недостаток физической активности, неправильное питание и избыток алкоголя.
Изменив такое поведение, человек сможет существенно снизить риск сердечно-сосудистых болезней. В Минздраве советуют соблюдать рекомендации кардиологов, которые помогут сохранить здоровье сердца.
Медики, прежде всего, советуют бросить курить, потому что именно курение является одной из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение двух лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. Через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего.
Пассивное курение также вредно для здоровья сердца. Кардиологи подчеркивают, что для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо быть физически активным. Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней. Медики также призывают следить за массой тела и придерживаться сбалансированного здорового питания. Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.