В Украине назвали основную причину смертности – Минздрав

despravda | 29.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-29 17:42

В Украине назвали основную причину смертности – Минздрав
Основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин, является …

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин, передает Rus.Media.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. В Минздраве напомнили, что к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся такие как ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы), инсульт, повышенное артериальное давление (гипертония), заболевания периферической артерии, ревматическая болезнь сердца, врожденные заболевания сердца и сердечная недостаточность.

Чаще всего причиной таких заболеваний является поведение и привычки человека: курение, недостаток физической активности, неправильное питание и избыток алкоголя.

Изменив такое поведение, человек сможет существенно снизить риск сердечно-сосудистых болезней. В Минздраве советуют соблюдать рекомендации кардиологов, которые помогут сохранить здоровье сердца.

Медики, прежде всего, советуют бросить курить, потому что именно курение является одной из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение двух лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. Через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего.

Пассивное курение также вредно для здоровья сердца. Кардиологи подчеркивают, что для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо быть физически активным. Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней. Медики также призывают следить за массой тела и придерживаться сбалансированного здорового питания. Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

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