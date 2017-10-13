В Украине начал действовать закон о языковые квоты на ТВ
2017-10-13 10:06
В Украине начал действовать закон о языковые квоты на ТВ
В пятницу, 13 октября, закон о введении 75% квоты украиноязычного контента на телевидении, вступил в силу.
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Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка в аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации, которым устанавливается 75% квоты украиноязычного контента на телевидении, вступил в силу, передает Rus.Media.
Закон был опубликован в парламентской газете “Голос Украины” от 13 июня. Как отмечается, что закон вступит в силу 13 октября 2017 года.
Согласно законопроекту, 75% украинского контента утвержден для национальных и региональных каналов, а для местных – 60% украинского вещания.
При этом, вводится переходный период, согласно закону течение первого года после вступления в силу весь контент будет считаться соответствующим нормам.
Предполагается, что телеканалы, вещающие на языках коренных народов, должны транслировать не менее 30% украиноязычных программ и фильмов.
Президент П. Порошенко подписал закон о украиноязычных квоты на телевидении в июне.