В Украине на этой неделе ожидается теплая погода, около 20 градусов тепла – синоптик
2017-10-16 19:03
В Украине на этой неделе ожидается теплая погода, около 20 градусов тепла – синоптик
Теплее будет с четверга, с 19 октября
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В Украину пришло долгожданное “бабье лето”. Об этом пишет на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
“Украина уже и сегодня и тем более завтра попадает в зону действия мощного антициклона. Он охватывает большую часть Европы и создает условия для сухой солнечной погоды. Пока – западный и северо-западный ветер, однако постепенно будет меняться на юго-западный. А это означает, что и теплые воздушные потоки также будут приходить с такими ветрами. Плюс будет помогать солнце”, – пишет синоптик.
По прогнозам синоптиков, завтра, 17 октября 2017 года, в западных областях Украины и на юге, естественно, уже ожидается +18…+23°C. самыми холодными будут восток и север, во вторник днем +10…+15°C.
“Центральная часть – хоть разорвись между красивыми и умными: Винниччина, Кропивницкий, Черкассы – теплые, +17…+20°C, а Полтава и Днепр еще побудут свеженькими, +10…+14°C. Но объединит всех отсутствие дождей и солнечная погода. Разве немного облаков набежит на север и Харьковщину. В Киеве во вторник, 17 октября без дождей, еще свіжувато, в пределах +14°C. Но! Вот увидите себя в среду-четверг-пятницу. Будете выглядеть, как коты – жмуриться от солнца и по-чеширськи улыбаться на грядущие прекрасные +20°C. Еще один деньочок – и этот замечательный светлый плащ можно будет наконец выгулять. И греться от холодных квартир также можно будет на улице”, – написала Диденко.