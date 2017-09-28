В Украине каждый пятый молодой человек – холостяк
2017-09-28 13:22
В Украине каждый пятый молодой человек – холостяк
Немало мужчин до брака не спешат, а некоторые хотят быть холостяками до конца жизни.
Научные исследования доказывают, что женатые мужчины живут дольше, чем разведенные или одинокие. Они реже совершают самоубийство, чаще ходят к врачам, лучше питаются, меньше пьянствуют, передает Rus.Media.
Однако, несмотря на это, немало мужчин до брака не спешат, а некоторые хотят быть холостяками до конца жизни.
– Неужели и среди украинцев много холостяков?
– Согласно нашим исследованиям, в возрастной группе 25 – 29 лет никогда не были в браке или не состоят теперь 20% мужчин, – говорит кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАНУ.
То есть каждый пятый человек этого возраста. В 30 — 35 лет холостяков остается меньше — 5%.
Кстати, 12% пар в Украине живут в незарегистрированном браке. Как правило, инициаторами такого способа сожительства являются именно мужчины, особенно те, которые уже имели первый неудачный брак.
– Как психолог-практик могу подтвердить, что многие представители сильного пола опасаются брака (подсознательно или показательно). Ведь семья – это ответственность, а в наше неспокойное время человек не имеет гарантии, что сможет обеспечить семью, – говорит Виктория Корсун, системный семейный психотерапевт.
– А в каком возрасте человек считается готовым к созданию семьи?
– Как правило, мужчина психологически готов к браку в возрасте 30 – 40 лет. Если он женится до 30 лет, то большая вероятность развода, ведь человек сталкивается с экономическими и бытовыми проблемами, к которым не готова. А вот мужчины после сорока, которые никогда не были в браке, уже имеют так называемый синдром холостяка. Такой человек может быть успешным в бизнесе, иметь отношения с женщинами, но психологически не способен жить с кем-то.
– Важен еще один аспект – каждый мужчина в своей жизни должен пережить такой этап инициации, как отрыв от матери, – присоединяется Елена Головина, гештальт-терапевт. – То есть должен стать ответственным за свою жизнь. И это не зависит от возраста – одни мужчины делают это в шестнадцать, а другие даже в сорок так и не становятся взрослыми. Если такая эмоциональная пуповина между взрослым мужчиной и его мамой не разорвана, он не будет готовым создать свою семью. И больше всего холостяков я бы причислила к категории таких, которые находятся в символическом браке с мамой.
– Какие еще причины мешают мужчине создать семью?
– Второй тип холостяков – мужчины, которые не смогли найти себя, не имеют работы, не имеют ресурсов создать семью. В общем, уже к 30 годам у мужчины должна закончиться так называемый период бесстрашия и бессмертия. А убежденные холостяки часто и в более позднем возрасте не задумываются над тем, что время проходит, считают, что жизнь длинная, а они еще на нагулялись.
Третий тип холостяков подпитывается социальными стереотипами. В обществе до сих пор культивируется мнение, что человек может осуществлять свободный образ жизни, а женщина обязательно должна быть замужем. Когда женщина долго не женится, о ней говорят “не такая”, а если мужчина, то это культ свободы и полигамии.
Наконец, есть мужчины, которые остаются холостяками через свои страхи – страх потерять свободу, страх близких отношений, страх ответственности. Иногда такие инициируют свободные отношения, брак без печати в паспорте, чтобы снять с себя ответственность за отношения и их последствия.
– То что делать женщинам – пытаться заставить холостяков жениться или все же бежать?
– Прежде чем женить на себе холостяка, хорошо подумайте – нужен ли вам мужчина-ребенок или бабник. Замуж нужно выходить за того, кто созрел до ответственности за семью.